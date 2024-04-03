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56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 0-2.

38. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. 29. dakikada bir sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, bu pozisyondan 9 dakika sonra Kasımpaşa atağında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nazon, beş rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı önünde oluşan karambolde Da Costa, önünde kalan topu filelere gönderdi. Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

9. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Kayserispor'da Jeanvier'in paralel pasında araya giren Da Costa'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

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