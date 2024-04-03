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Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Hikmet Karaman: Özellikle gol yediğinde bu kadar basit gol yemeyeceksin

Hikmet Karaman: Özellikle gol yediğinde bu kadar basit gol yemeyeceksin

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonspor lu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

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