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90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

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