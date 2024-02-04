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84. dakikada Alanyaspor net pozisyonda direğe takıldı. Janvier'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eduardo, son çizgide topu altıpas gerisine çevirdi. Burada uygun durumdaki Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck, ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top, sol çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadaki Balkovec engellediği topu yerdeyken uzaklaştırmak istedi. Altıpas üzerinde meşin yuvarlağı alan Da Costa, pasını daha uygun durumdaki Fall'a aktardı. Senegalli oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

58. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul sağına yatarak topun sahibi oldu.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto, kaleci Ali Emre'den sıyrıldı. Turuncu-yeşilli futbolcu, sol çapraza açılan topu dar açıdan kaleye göndermek istese de araya giren Porozo, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

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