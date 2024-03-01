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88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.

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