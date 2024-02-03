İlk yarı sonucu: Başakşehir 1 - İstanbulspor 0 İlk yarı sonucu: Başakşehir 1 - İstanbulspor 0

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA