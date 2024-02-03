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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas , Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa 'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.

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