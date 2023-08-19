Haber: Mert Osman Erman

Hilary adlı Kategori 4 fırtına, önce Meksika'nın Baja California eyaletine Cumartesi günü karaya çıkması öngörülüyor.

Meteorologlar, daha sonra hızını kaybedip tropikal bir fırtınaya dönüşeceğini ve Kaliforniya'nın güneyine doğru ilerleyeceğini belirtiyor, bu bölgede ani sel uyarıları veriliyor.

Bu, Kaliforniya'ya 80 yıldan fazla bir süredir vuran ilk tropikal fırtına olacak.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), "personel ve malzemeleri bölgede önceden konumlandırdı ve gerektiğinde yanıt vermeye hazırlar," dedi Başkan Joe Biden Cuma günü.

"Fırtına yolunda olan herkese önlem almalarını ve eyalet ve yerel yetkililerin yönergelerini dinlemelerini tavsiye ediyorum."

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 3-6 inç (7-15 cm) arasında değişen yoğun yağış potansiyelinin, bazı bölgelerde 10 inçe kadar çıkabileceğini söyledi ve bu durumun güney Kaliforniya ve güney Nevada'nın bazı bölgelerinde "önemli ve nadir" etkilere yol açabileceğini belirtti.

San Diego'da NWS, "ani sel riskinin yüksek olma potansiyeli" için uyarıda bulundu.

Güneybatı ABD'deki neredeyse 26 milyon kişi sel izleme altında.

Cuma akşamına kadar kasırga biraz güç kaybetmiş ve Meksika'nın güney sınırının yaklaşık 285 mil güneybatısında bulunuyordu.

Meksika'nın bazı bölgeleri tropikal fırtına uyarısı altında ve hükümet, kurtarma ve yardım çabalarına yardımcı olmak üzere 18.000 askeri hazırda bekletti.

Hilary'nin güney Kaliforniya'ya ulaşmadan önce pazar gününün geç saatlerinde tropikal bir fırtınaya dönüşmesi bekleniyor, NWS söyledi.

Önümüzdeki Çarşamba'ya kadar sürecek yoğun yağış, güneybatı ABD'nin bazı bölgelerinde felaket düzeyinde sel getirebilir.

Fırtına yaklaşırken Major League Baseball, güney Kaliforniya'da üç oyunu yeniden düzenledi, aynı zamanda SpaceX merkezlerinin bulunduğu Kaliforniya kıyısı boyunca bir roket fırlatmasını en azından pazartesiye kadar erteledi.

Ulusal Park Hizmeti, Kaliforniya'daki Joshua Tree Ulusal Parkı ve Mojave Ulusal Koruma Alanı'nı, sel olaylarına karşı ziyaretçilerin mahsur kalmasını önlemek için kapattı. Arizona dahil bölgedeki şehirlerde yerel yetkililer, mülklerini potansiyel sel sularına karşı korumak isteyenlere kum torbaları sunuyor.

Kasırgalar ve tropikal fırtınalar Meksika'da biraz yaygındır.

Ancak Meksika Ulusal Hava Durumu Servisi'nin San Diego'daki hava durumu servisi Stefanie Sullivan'a göre okyanustan gelip Kaliforniya'da karaya çıkan bir tropikal fırtına için "son derece nadir". Tropikal fırtına son olarak 1939'da Long Beach'te karaya çıktı.

Uzmanlar, ABD ve dünya genelinde birçok bölgede görülen aşırı ve anormal hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliğinden etkilendiğini söylüyor.

Temmuz 2023, Nasa'ya göre kaydedilen en sıcak ay olduğundan, modern ABD tarihindeki en ölümcül orman yangını 8 Ağustos'ta Hawaii'yi etkiledi ve en az 111 kişiyi öldürdü.

Kasırganın etkisiyle zarar daha da arttı.