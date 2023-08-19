Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, 36 bin kişilik bir şehir olan West Kelowna'da "önemli sayıda" binanın yanmış olduğunu ve 2.400'den fazla evin tahliye edildiğini söyledi.

Yüzlerce ayrı yangının yanmış olduğu eyalette genel bir acil durum ilan edildi.

Yüzlerce mil kuzeyde, devasa bir yangın Yellowknife şehrine doğru ilerliyor.

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'nın başkenti olan bu şehirden tahliye edilmek için belirlenen resmi bir süre sona erdi ve yerel bir yetkili, orada yaşayan neredeyse tüm insanların ya araba ya da uçakla ayrıldığını söyledi.

Şehrin 20 bin sakininden 19 bini tahliye edildiğini söyleyen toprakların çevre ve topluluklar bakanı Shane Thompson, "Bazıları yerlerinde sığınmayı tercih ediyor. Eğer hala Yellowknife'de ve acil durum yanıtına gerekli değilseniz, lütfen tahliye olun," dedi.

Bay Thomson, otoyol ve havaalanının orman yangınlarından etkilenebileceğini uyardı.

British Columbia'da tahliye emirleri, Cuma öğleden sonrası 4 bin eve yayılmış ve bir saat içinde 15 bine çıkmıştır. Diğer 20 bin ev de uyarı altında.

Eyalet başbakanı David Eby, durumun "hızla geliştiğini" ve yetkililerin "önümüzdeki günlerde son derece zor bir durumla karşı karşıya kalacağını" beklediğini söyledi. Bay Eby, Cuma günü X olarak da bilinen Twitter'da bir gönderide şunları yazdı: "Bu yıl, tarihinin en kötü #BCWildfire sezonuyla karşı karşıyayız. Bu hızlı hareket eden koşullar göz önüne alındığında, bir eyalet düzeyinde acil durum ilan ediyoruz."

Başbakan, bu durumun "toplulukları desteklemek için ihtiyacımız olan her türlü araca hızlı erişim sağlayacağından emin olacak" dedi.

Daha fazla insanın tahliye edildiğini ve "acil durum emirlerinin, insanların gereksiz seyahatten kaçınmalarını isteğimize saygı göstermezlerse, belirli bölgelere seyahat kısıtlamalarını içerebileceğini" uyararak, "Kanada, kaydedilen en kötü orman yangını sezonunu yaşıyor. Kanada Orman Yangınları İşbirliği Merkezi'ne göre ülke genelinde en az 1.000 yangın yanıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yangınları teşvik edebilecek sıcak ve kuru hava riskini artırdığını söylüyor.

Aşırı ve uzun süreli sıcak hava yerden daha fazla nem çeker, bu da özellikle rüzgarlar güçlüyse yangınların inanılmaz bir hızla yayılmasına neden olabilecek yakıt sağlayabilir.

Önceden, West Kelowna itfaiye şefi Jason Brolund yangını "yıkıcı" olarak tanımladı.

"Gece boyunca topluluğumuzu korumak için savaştık. 100 yılın üzerindeki yangınları tek bir gecede savaştık," dedi.

Yerel yetkililer, bölgede "önemli yapı kaybı" olduğunu, özellikle West Kelowna'nın hemen kuzeyinde bulunan Trader's Cove'ta kaydedildiğini bildirdi.

Şu ana kadar ölüm haberleri gelmedi.

Juliana Loewen, Kelowna'da yaşıyor - Okanagan Gölü'nün doğu kıyısındaki West Kelowna'nın daha büyük ikiz şehri.

Yerel halkın, dağın eteğindeki bir dumana "yıkıcı bir felaketin uğursuz bir bulutu" gibi baktığını ve Trader's Cove tarafındakilerin yangın yayıldığında ve çıkış yolları tıkandığında göle atlarken olduğunu ve yangının hızla bir ağaçtan bir bölgeye sıçradığını söyledi.

Kardeşi ve büyükannesi, "ateş hızla bir ağaçtan bir bölgeye sıçradığında ve tüm bir konut topluluğunu tehdit ettiğinde" evine kaçtı.

Yerel sakinler, bölgedeki "California tarzı iklim" nedeniyle yangınları görmeye alışkın - ancak son günlerde görülen sıcaklık, kuruluk ve rüzgar, Ms. Loewen'e göre "bir yangın fırtınası için mükemmel koşulları" yaratmıştı.

Kelowna Uluslararası Havaalanı çevresindeki hava sahası artık havadan yangın söndürme dışında her türlü uçuşa kapatılmıştır.