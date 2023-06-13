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Kızlarının endişelenmesine rağmen ayıyı takip ettiğini söyleyen Talas, sahile indiğinde de ayının görüntüsünü çektiğini kaydetti.

Talas, AA muhabirine, ayının son dönemde sık sık bölgeye gelmeye başladığını belirterek, "Bahçeme girdiğimde ağaçta bir ayı gördüm, videoya çekip kızlarıma gönderdim." dedi.

Görüntülerde Talas'ın ayıya seslenmesi, ağaçtan inen ayıyı uzaklaşırken de takip etmesi yer alıyor.

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Talas, bir süre sonra tekrar bahçesine gelen ayının erik ağacına çıktığını gördü. Talas, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KASTAMONU AA -Gideros koyunda bahçesinde ayı olduğunu fark eden Aysel Talas, hayvanı takip etmeye başladı.

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