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Kaymakam Enis Akdağoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Demir de şantiyeye gelerek incelemede bulundu.

Yangında şantiyenin tamirhanesi ve malzeme deposu olarak kullanılan 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Şantiyede çalışanlar ise yangın sırasında malzemeleri çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İlçedeki bir yol yapım şirketinin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesinde bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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