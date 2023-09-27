Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Azerbaycan ordusu , 19 Eylül'de Karabağ 'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Global geri dönüştürülen plastik pazarı 2032'ye kadar patlama yaşayacak

Global geri dönüştürülen plastik pazarı 2032'ye kadar patlama yaşayacak

Şehit düşen 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarılan açıklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.