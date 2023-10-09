Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'den gelen Kıranoğlu, Alman Federal Meclisi'ni (Deutscher Bundestag) ziyaret etti ve Reichstagsgebaude'daki Plenarsitzung oturumlarına katıldı.

Türkiye'den gelen Kıranoğlu, Alman Federal Meclisi'ni ziyaret ederek Parlamentshistorische Ausstellung'u inceleme fırsatı buldu. Almanya ve Türkiye'deki siyasi oranları karşılaştırma şansını yakalayan Kıranoğlu, Kastamonu'yu platformda temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Davetleri için Alman Dostluk Derneği Başkanı Ursula Petrovic, Başkan Yardımcısı Gönül Ekşi ve Sema Aydın'a teşekkürlerini ileten Kıranoğlu, Dokumentationszentrum Toppographie des Terrors, Deutscher Bundestag'da gerçekleşen Plenarsitzung, Alman Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantı, Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung arasında gezilen yerlerin Dökümantasyon Merkezi ve Brandenburger Kapısı'nın sıra Deutscher Dom'da yer alan "Parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestages" sergisini de ziyaret etti.

Gezi sırasında Kıranoğlu, Almanya ve Türkiye'deki siyasi oranları karşılaştırma olanağı buldu. Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda (Auswärtigen Amt) ayrıntılı bilgi içeren Almanya'daki politik bilgiler hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Kıranoğlu, Kastamonu'nun temsilcisi olarak bu tür etkinliklerde yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Gezi sırasında gezilen yerler arasında Dokumentationszentrum Toppographie des Terrors, Reichstagsgebaude'da gerçekleşen Plenarsitzung oturumları, Alman Federal Meclisi'ndeki milletvekilleri ile yapılan bir toplantı, Reichstagsgebaude'un kubbesini ziyaret, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısı, Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung'un Dökümantasyon Merkezi , Brandenburger Kapısı ve Deutsher Dom'daki "Parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestages" sergisi bulunuyordu.

Kıranoğlu, Kastamonu'nun kültürel mirasını ve değerlerini uluslararası teşekkür platformlarında tanıtmak için projelerin devamının önemli olacağını ifade etti.