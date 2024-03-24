Doha

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve HBK Referans'ın ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Doha Üniversitesinde eğitim gören Filistinli 25 kadar öğrenci de özel misafir olarak katıldı.

Gecenin anısına Filistinli öğrencilere plaket takdim eden Büyükelçi Göksu, yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekerek, "Bu yıl İslam alemi olarak ramazan ayını Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile karşıladık. Bizler Türkiye olarak Filistin ve Gazze'nin her zaman sesi olduk. Bu gece de Türk akademisyenler ve öğrencilerimizi davet ettiğimiz bu iftarda Katar'da eğitim gören Filistinli öğrencilerimizi de davet ederek onlara olan destek ve sevgimizi göstermek istedik.” dedi.

Gazze’de yaşanan zulmün bir an önce son bulması temennisinde bulunan Göksu, etkinliğine katılımından dolayı Filistinli öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye ve Katar ilişkilerinin her anlamda olumlu yönde artmasının önemine değinen Göksu, Türk öğrencilere hitaben, "Bizler, ülkemizi binlerce kilometre uzakta en iyi şekilde temsil etmeye layık olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulunan her öğrencimiz eğitim hayatları boyunca Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor ve inşallah bu evlatlarımız buralarda aldıkları eğitimler ile ülkemize nice başarılar kazandıracak." ifadelerini kullandı.

"Özellikle eğitim anlamında Katar devleti ve kurumları arasında güçlü bağlantılarımız oluştu"

Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle eğitim anlamında Katar devleti ve kurumları arasında güçlü bağlantılarımız oluştu. Bizlerin gayretleri ve Katarlı muhataplarımızın destekleri ile Katar'da Türk öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında bulunuyor, çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı olarak görev alıyorlar. İnşallah buradaki öğrencilerimizin sayısı gayretlerimizle önümüzdeki yıllarda daha da artacak."