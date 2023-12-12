Haber: Mert Osman Erman

31 yaşındaki Kate Cox, fetusunun trizomi 18 olarak teşhis edilmesinin ardından kürtaj talep etti; bu, doktorların kendisinin doğurganlığını tehdit eden potansiyel olarak ölümcül bir durumdu.

Düşük bir mahkeme, kürtaj için izin verdi, ancak Texas Yüksek Mahkemesi bu muafiyeti pazartesi günü iptal etti.

Texas, ülkedeki en sıkı kürtaj yasalarından birine sahiptir. Eyalette kürtajlar, beklenen annenin hayatının tehdit altında olduğu nadir durumlar dışında, döllenme anından itibaren yasaklanmıştır.

Kürtaj savunucuları, istisnanın çok belirsiz olduğunu ve kadınların sağlığını riske attığını iddia ediyor.

Cox'un mahkeme belgelerine göre, doktorlar bebeklerinin kalp atışı olduğu sürece kürtaj yapmayı reddettiler ve ellerinin bağlı olduğunu söylediler.

Cox'un durumu, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen yıl Roe v. Wade kararını iptal etmesinden bu yana mahkeme emriyle kürtaj talep eden ilk vakaydı ve eyaletlere kürtaj erişimini kontrol etme gücü tanıdı.

Kendisine teşhis konduktan kısa bir süre sonra, Cox'un Şükran Günü'nden hemen sonra öğrendiği belirtildi. Trizomi 18, çoğu vakada düşük, doğmamış çocuğun doğuştan ölümü veya birinci yaşın içinde ölümle sonuçlanan kromozomal bir bozukluktur.

İki çocuk annesi olan Cox'a, geçen Perşembe günü bir Texas yargıcı tarafından istisna tanındı. Ancak eyaletin Başsavcısı Ken Paxton, hemen herhangi bir doktor veya sağlık hizmeti sağlayıcısına, onun kürtaj yapmasına yardım edenlere karşı suç davası açma tehdidinde bulundu.

Paxton ayrıca eyalet Yüksek Mahkemesinden müdahale etmesini istedi. Mahkeme, vakayı inceleyene kadar Cox'un kürtaj yapmasını geçici olarak engelledi.

Cox'un avukatlarının Pazartesi günü işlemi gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından, eyalet Yüksek Mahkemesi karşı oy kullanarak kararını açıkladı.

Kararlarında, yargıçlar, eyalet yasama organının "politika tercihine" saygı göstermeleri gerektiğini belirttiler. Ayrıca Cox'un doktorunun yasada gerektirildiği gibi "hayati tehlike arz eden bir fiziksel durum" nedeniyle güvenliği tehdit altında olmadığına karar verdiler.

Kate Cox'u temsil eden pro-tercih grubu Center for Reproductive Rights'ın başkanı ve CEO'su Nancy Northup, "Bu son hafta Kate için cehennem gibi geçti" dedi.

"Sağlığı tehlikede," diye ekledi. "Sürekli olarak acil servise gidip geldi ve daha fazla bekleyemezdi. Tedavisini evinde, ailesi tarafından çevrili bir ortamda alabilmeyi çok istedi."

Merkez, Cox'un nereye seyahat ettiğini açıklamadı ve kendisinin yorum yapmak üzere müsait olmadığını söyledi.

Texas genelinde kürtaj için eyalet dışına seyahati yasaklayan bir yasa yoktur, ancak bazı ilçeler son aylarda bu tür kısıtlamaları kabul etmiştir. Ekim ayında Lubbock County, bir kadının kürtaj amacıyla ilçe üzerinden taşınmasını veya seyahat masraflarını ödemesini yasa dışı kılan böyle bir önlemi kabul eden en büyük ilçe haline geldi.

Center for Reproductive Rights avukatlarından Molly Duane, geçen ay, neredeyse tamamen yasak nedeniyle doktorların tıbbi takdirlerini kullanmaktan "korkmuş" olduklarını söyledi.

Texas'ta kürtaj yapan doktorlar, hayatları boyunca hapis cezası, tıbbi lisanslarını kaybetme ve yüz binlerce dolar para cezası riski altında olabilirler.

Eyalet Yüksek Mahkemesi, sağlık muafiyeti ile ilgili başka bir kürtaj davasını da değerlendiriyor. Yine Center for Reproductive Rights liderliğinde, doktorlar ve eyalette kürtaj talepleri reddedilen kadınlar da dahil olmak üzere 22 davacı, mevcut eyalet yasaklarını açıklığa kavuşturmak için dava açtı; medikal istisnanın tehlikeli bir şekilde belirsiz olduğunu iddia ediyorlar.