Haber: Damla Oya Erman

Florida'nın sert sıcaklarında çalışan tarım işçisi Estela Martinez, dışarıda geçirdiği günlerde vücudunu yakıcı güneşten korumak için hafif bir gömlek ve ince bir ceket giyiyor. Günlerini Florida'nın acımasız sıcağında geçirerek geçimini sağlıyor.

Yanında birden fazla şişe su taşıyor ve yavaş hareket eden traktörleri gölge olarak kullanıyor.

Ancak son zamanlarda, aşırı sıcaklık rekorlarının birikmesiyle sıcaklığın çalışmasını daha dayanılmaz hale getirdiğini söyledi.

Haziran ayının başından bu yana Florida'da 50'den fazla rekor yüksek sıcaklık kaydedildi ve acımasız nem sıcaklığı daha da tehlikeli hale getirerek vücudun kendini soğutmasını zorlaştırdı.

Martinez, "Sıcaklık çok güçlü ve terlemem çok daha kolay oluyor," dedi. "Tarlalarda çalıştıktan sonra böyle bir sıcaklık hissetmemiştim."

Martinez için her bir gün susuzlukla geçen zorlayıcı bir dayanıklılık egzersizi ve sıcak güneşten korunmak için su içip gölgeye sığınıyor.

Tarım ve inşaat sektöründe çalışan dış mekan işçileri, yazın artık hayatta kalma sınavından geçenlerden sadece birkaçı. Aynı zamanda evsizler, düşük gelirli aileler ve yaşlılar için de sıcaklar daha ölümcül hale geliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından takip edilen verilere göre, ısı, diğer hava koşullarına göre Amerikalıları daha fazla öldürüyor ve iklim değişiklikleri bu aşırı olayları daha yoğun ve sık hale getiriyor.

Sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarıları, Teksas ve Arizona'da 30 günden fazla bir süre boyunca yayınlandı ve bu hafta sonu Rio Grande'den Pasifik Kuzeybatısı'na kadar birçok sıcaklık rekoru kırılacağı öngörülüyor.

California'nın Orta Vadisi, bazı bölgelerde 48 dereceden fazla olması beklenen tarihi bir sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya.

Phoenix'te Temmuz ayı, kayıtlara göre en sıcak başlangıcını yapıyor: Bugüne kadar her gün 43 derece veya daha fazla sıcaklıkta oldu ve tahminler önümüzdeki hafta da aynı şekilde devam edecek. Şehrin tarihinde 43 derecenin üzerinde sıcaklıkların en uzun süreli dönemi olabilir.

Geçen yaz Phoenix'te 400'den fazla kişi sıcaklıkla ilişkili sağlık sorunlarından öldü, Maricopa County sağlık raporuna göre, ölenlerin çoğunu evsizler oluşturdu. Bu ölümlerin çoğu açık havada gerçekleşti.

Phoenix'in ilk sıcaklık başkanı memuru David Hondula, şehir rekor sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya kaldığı sürece, özellikle evsiz olanların serin, sağlıklı ve güvende kalmasını sağlamak için farklı bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Şehir, serinleme merkezleri yerine, şimdi bu tesislere "sığınma merkezleri" adı veriyor ve insanların bu sıcak havada uyumalarına, dinlenmelerine ve sığınmaları konusunda açık bir davet mesajı veriyor.

Hondula, "Arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi ve komşularınızı kontrol etmenize yardımcı olabilecek bir sürü yol var ama geçmiş yıllarda bu kadar sık mesajlaşma ve haberleşme görmediğimizi düşünüyorum. Bu aktivite gerçekten günde birkaç kez olmalı," dedi Hondula. "Sıcaklık sebepli hastalıklar çok hızlı ortaya çıkabilir."

Union of Concerned Scientists organizasyonundan iklim bilimci Kristina Dahl, Martinez gibi dış mekan işçilerinin aşırı sıcaklık nedeniyle hastalanması veya ölme riskinin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Dahl, "Aşırı sıcak günler sırasında açık hava işçilerinin sağlığını korumak söz konusu olduğunda gerçekten sadece üç temel unsur var - su, gölge ve dinlenme" dedi.

Endişe verici bir şekilde Dahl, birçok çiftçinin ne kadar ürün topladığına veya hasat ettiğine göre ödendiğini söyledi: "Sıcakta güvende kalmak için mola vermek, kaybedilen kazançlara dönüşebilir."

"Onların maaşlarını koruduğumuzdan emin olmalıyız, böylece bir maaş ve sağlıkları arasında seçim yapmamış olurlar,” dedi Dahl. Martinez, maaşının ne kadar ürün topladığına bağlı olmadığı için "şanslı olanlardan biri olduğunu" söyledi. "İhtiyacım olduğunda dinlenme fırsatım var, ancak bu her tarım işçisi için böyle değil," dedi.

UCS'den su ve iklim bilimci Pablo Ortiz, çoğu çiftçinin düşük gelirli evlerde yaşadığını söyledi. Uzun ve zorlu saatlerini güneşte geçirdikten sonra eve gelip klimalarını çalıştırmak için enerjiye maddi olarak güç yettiremiyorlar. Bu, gece sıcağı daha da kötüleştiğinde başka bir ölümcül sağlık riski oluşturuyor.

Ortiz, "İklim değişikliğiyle birlikte yaşanan bir şey de gece sıcaklıklarının yükselmesi" dedi Ortiz. "Bu nedenle, sıcaklık o kadar çok soğumuyor ve klima yoksa, o zaman dinlenmiyorlar. Sonrasında güne tekrar erkenden başlamak zorunda kalıyorlar."

Açık havada çalışanların sıcaklardan etkilenmesi, hastalanması ve ölüm riski olasılığı, araştırmalara göre daha yüksek.

Portland State Üniversitesi'nden iklim adaptasyonu ve kentsel politika profesörü Vivek Shandas, ırkın aynı zamanda aşırı sıcaktan en çok etkilenenleri belirleyen güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Son bir araştırma, düşük gelirli mahallelerde ve yüksek Siyah, Hispanik ve Asyalı nüfusa sahip toplulukların, zengin ve çoğunlukla Beyaz mahallelere kıyasla önemli ölçüde daha fazla sıcaklık yaşadığını buldu.

Shandas, şehirlerin en savunmasız topluluklarını koruması gerektiğini, daha fazla ağaç ve yeşil alanın daha hızlı dikilmesini, serinleme tesisleri sağlamasını ve havalandırma ünitelerini sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir şekilde dağıtması gerektiğini söyledi.

Dahl ayrıca, yeşil alanlar, yüzme havuzları ve serinleme merkezlerinin kritik olduğu kadar, "aşırı sıcaklık dalgalarında elektrik şirketlerinin faturalarında gecikmiş olanların bile elektriği kapatmasını önleyerek evde serinlemeye erişimi sağlamayı da düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Küresel sıcaklıklar kırılmaya devam ettikçe, Shandas çözümlerin hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Shandas, "Dünyanın nereye gittiği konusunda endişelenmeme neden oluyor" dedi. "Yeterince hızlı uyum sağlamıyoruz."