Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|31.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|P
|-9
|0
|Ergan
|P
|-3
|1
|Hakkari
|AB
|-14
|0
|Kartalkaya
|PB
|-3
|3
|Sarıkamış
|PB
|-7
|2
|Erciyes
|PB
|-2
|7
|Keltepe
|PB
|-7
|1
|Ilgaz
|S
|0
|5
|Yalnızçam
|S
|-7
|4
|Yıldızdağı
|PB
|-2
|6
|Mersivan
|PB
|-5
|2
|Çambaşı
|S
|-1
|5
|Kop
|S
|-7
|4
|Haserek
|AB
|-5
|2
|Denizli
|PB
|-1
|6
|Uludağ
|ÇB
|3
|5
(P: Puslu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)Kaynak: AA