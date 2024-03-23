Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 246, Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|23.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-9
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-2
|Ergan
|KY
|-10
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-5
|-1
|Palandöken
|KY
|-8
|-4
|Erciyes
|KY
|-14
|-3
|Yalnızçam
|KY
|-4
|2
|Hesarek
|KY
|-7
|-3
|Uludağ
|P
|-4
|4
|Yıldız Dağı
|HKY
|-7
|0
|Kop
|KY
|-5
|0
|Ilgaz
|KY
|-6
|-3
|Ovacık
|KY
|-6
|2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu)Kaynak: AA