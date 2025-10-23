ANKARA (AA) - Daire, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Temmuz 2023'te karara bağlanan dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Bülent Kaynaroğlu ile aynı suçtan mahkumiyetine karar verilen Yasim Köse hakkındaki hükümlerin onanması kararlaştırıldı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan sanıklar Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Kadir Karakoç, Ömer Görünmek ve Yücel Bilginoğlu'na verilen 2 yıl 1 ay ile 3 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları da onandı.

Daire, 21 sanık hakkındaki beraat kararlarını da hukuka uygun bularak onadı.

Kaynak Holding bünyesindeki şirketler Kaynak Holding A.Ş, Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, Gökkuşağı Pazarlama Dağıtım Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Işık Yayıncılık Tic. A.Ş, İtina Gıda İçecek ve Temizlik Malz. San. Tic. ve Paz. A.Ş, Kaynak Dış Tic. A.Ş, Kaynak Kağıt A.Ş, Kaynak Medya A.Ş, Nil Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık Amb. San. ve Tic. A.Ş, Nil Sesli Görüntülü Eserler Paz. San. ve Tic. A.Ş, N-T Kitap Kırtasiye Büro Malz. Paz. ve Tur. Tic. A.Ş, Nüans Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş, Sürat Basım Yayın Rek. ve Eğt. Araç. San. Tic. A.Ş, Sürat Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş, Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş, Sürat Lojistik A.Ş, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ, Sürat Turizm Organizasyon Hizmetleri ve Tic. A.Ş, Venero Bilişim San. ve Tic. LTD. ŞTİ, Zambak Basım Yayın Eğt. ve Tur. İşl. Paz. San. ve Tic. A.Ş, UTT Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş, Sürat Eğitim Araçları ve Büro Mobilya Sist. A.Ş, Ayvacık Enerji Elektrik Üretim San ve Tic. A.Ş. ile Feta Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin müsadere kararları da onandı.

Bozma kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklar Ali Yusuf ile Recai Akgün'ün temyiz aşamasında hayatlarını kaybettiği gerekçesiyle haklarındaki hükmün bozulmasına karar verdi.

Sanıklar Menderes Demirci, Hüseyin Yüksel, Kürşat Yüce ve Mustafa Yıldız'ın eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' kapsamında olduğunu tespit eden Daire, bu sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu.

Sanık Özcan Yıldız'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen mahkumiyet ise, sanığın beraat etmesi gerektiği belirtilerek bozuldu.

Sanıklar Erdal Sağlam, İhsan Eren ve Kenan Bilgi hakkında verilen beraat kararları da 'eksik araştırma' yapılıp bu sanıklar hakkında karar verildiği gerekçesiyle bozuldu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma sonunda 79 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerin para trafiğinin kesişim noktasında yer aldığı belirtilmişti.

Bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ'nün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı anlatılan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt elebaşısının tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek, tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı aktarılmıştı.

Sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak' suçundan 7,5'ar yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede sanık olarak yer alan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün 'sivil imamları' Kemal Batmaz ve Harun Biniş hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılarak, 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi karar verilmişti.

Yargılamayı yapan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, aralarında FETÖ'nün yönetim kadrosunda da yer firari sanıklar Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan'ın bulunduğu 32 sanık hakkındaki dosyanın tefrik edilmesine karar vermişti.

Yerel mahkeme, bazı sanıklar hakkında da çeşitli sebeplerle 'dosyaların ayrılması'na hükmetmişti.





Muhabir: İsmet Karakaş