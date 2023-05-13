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Öğlen vakti kılınan cenaze namazına Kurtoğlu'nun ailesi, yakınları, MHP Kayseri milletvekili adayı Adnan İncetoprak ile vatandaşlar katıldı.

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