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Açıklamada, iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

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