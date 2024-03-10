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36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.

2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor , RHG Enertürk Enerji﻿ Stadyumu'nda karşılaştı.

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