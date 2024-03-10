Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.
23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon'un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.
36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Hatayspor atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında vurduğu top sağ kale direğinin yakınından auta çıktı.
55. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak vurduğu meşin yuvarlağı Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
59. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutu sol kale direği dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Kaynak: AA