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Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında, Benhur Keser'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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