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TDT’nin dönem başkanı olarak Kazakistan’ın, Türkiye’ye söz konusu süreci hızla atlatması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Mesajda, "Böylesine zor bir dönemde Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerle Türkiye’ye ilk destek veren ülkelerden oldu ve Türk birliğinin gücünü ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, geçen yıl Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı deprem ler nedeniyle Kazakistan ’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının 10. Zirvesi’nde, üye ülkelerce 6 Şubat'ın "Afetzedeleri Anma ve Dayanışma Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

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