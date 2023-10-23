Temel Sağlık Hizmetleri Almatı Bildirgesi'nin kabul edilmesinin 45. yıl dönümü ve Astana Bildirgesi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansın açılış törenine, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile 80 ülkeden temsilciler katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Almatı ve Astana bildirgelerinin uluslararası sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve temel sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mevcut temel sağlık hizmetlerinin modelini oluşturan Almatı Bildirgesi'nin 45 yıl önce kabul edildiğini hatırlatan Tokayev, “Almatı Bildirgesi, birçok ülkede anne ve çocuk ölüm oranlarının sistematik olarak azaltılmasında ve yaşam beklentisinin artırmasında belirleyici bir rol oynadı. Bugünde dünyanın birçok ülkesinde temel sağlık hizmetlerine özel önem veren ulusal sağlık sistemleri inşa ediliyor. 5 yıl önce kabul edilen Astana Bildirgesi bunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da temel sağlık hizmetleri alanında önde gelen uzmanları bir araya getiren konferansa ev sahipliği yaptığı için Kazakistan yönetimine teşekkür etti.

Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana temel sağlık hizmetleri alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Ghebreyesus, “2009 ila 2020 arasındaki araştırmalara göre Kazakistan, tıbbi hizmetlerin sağlanması sıralamasında Dünya Sağlık Endeksi’ndeki konumunu yükseltti.” diye konuştu.

Kazakistan, DSÖ’nün tüm girişimlerini destekleyecek

Tokayev, konferans kapsamında DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü.

Kapsamlı etkileşim konularının ele alındığı görüşmede Tokayev, DSÖ’yü kilit örgüt olarak nitelendirdi.

Tokayev, DSÖ himayesinde yürütülen ilgili girişimlere tam destek vereceklerini belirtti.