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Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu görevlerde bulunan tek Türk olmuştur.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başkanlığı görevine atandı.

Kemal Derviş, 1949 İstanbul doğumludur. 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki ekonomik krizin ardından Türkiye 'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

Son 3 aydır yoğun tedavi altında olan Derviş bugün hayata gözlerini yumdu.

NTV’nin edindiği bilgilere göre Derviş uzun süredir ABD'de parkinson tedavisi görüyordu.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Kemal Derviş (74) hayatını kaybetti.

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