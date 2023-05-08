İSTANBUL
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Kemal Derviş (74) hayatını kaybetti.
NTV’nin edindiği bilgilere göre Derviş uzun süredir ABD'de parkinson tedavisi görüyordu.
Son 3 aydır yoğun tedavi altında olan Derviş bugün hayata gözlerini yumdu.
KEMAL DERVİŞ KİMDİR?
Kemal Derviş, 1949 İstanbul doğumludur. 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi.
Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki ekonomik krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.
3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başkanlığı görevine atandı.
Derviş, 2001 ekonomik krizinin ardından aldığı davet üzerine ABD'den gelerek ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmuştu.
Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu görevlerde bulunan tek Türk olmuştur.
HABER:SELÇUK BULUT