İSTANBUL- Türkiye’yi paya dayalı kitle fonlama sistemi ile tanıştıran fonbulucu’da üst düzey atama gerçekleştirildi. fonbulucu yeni nesil yatırım merkezinin kuruluşundan bu yana önemli pozisyonlarda yer alan ve uzun süredir şirketin Yatırım Direktörlüğü görevini yürüten Kemal Payza, Co-CEO’luğa getirildi. Kemal Payza, fonbulucu ve iştiraklerinin büyüme stratejilerine bağlı olarak globalleşme süreçlerine odaklanacak.

Kemal Payza 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Profesyonel çalışma hayatına bankacılık sektöründe başlayan Payza, sekiz yıl boyunca yerel ve uluslararası pek çok proje ve ürünün fikir aşamasından ilk kullanıcıya ulaşmasına değin kilit roller üstlendi. Finans, teknoloji, dijital ürün ve girişimciliğin bir araya geldiği yüksek enerjili ekosistem içerisinde Avrupa’da dijital bankacılık, kurum içi girişimcilik, startup hızlandırma programları, açık bankacılık gibi alanlarda çalışan Kemal Payza; paya dayalı kitle fonlaması, açık finans, finansal teknolojiler ve girişimcilik konularındaki araştırmalarıyla tanınıyor.

Mayıs 2023 itibariyle fonbulucu Co-CEO’su görevine atanan Payza, aynı zamanda fonbulucu iştiraki olan yatırım şirketi Reinves Capital’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

HABER: METE YILMAZ