İSTANBUL- Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin arından çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Daha önce Kerem Kınık'a sayısız kere istifa çağrısı yapan komedyen Şahan Gökbakar ise, istifanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Aylardır Kerem Kınık'ı hedef alan paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, istifa sonrası Twitter hesabından Kınık'ın fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu yayınlayarak "Bye bye yarışmayan adam" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı ise kısa sürede yorum vebeğeni yağmuruna tutuldu.
HABER: BÜLENT ÇAMCI