Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Murat Boz İsyan Etti

Murat Boz İsyan Etti

Aylardır Kerem Kınık'ı hedef alan paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar, istifa sonrası Twitter hesabından Kınık'ın fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu yayınlayarak "Bye bye yarışmayan adam" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı ise kısa sürede yorum vebeğeni yağmuruna tutuldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.