İstanbul

Kültür ve sanat sezonu, yeni dönemine birbirinden başarılı işlerle başladı. Bu yıl Ketebe Çocuk da kültür ve sanata damga vuran bir projeyle ön plana çıkıyor. Yayınevine ait “Renkli Çoraplı Kuzgun” Kitabı artık sahnelerde de çocukların gözdesi olacak. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 7 Ekim tarihinde Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde prömiyerini yaptı. Oyun, çocukların büyük bir ilgiyle izlediği renkli anlar, eğlenceli danslar ve hayvanlara ve arkadaşlığa olan sevgiyi güçlendirecek kurgusuyla ebeveynlerden tam not aldı.

Bundan yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan Ketebe Çocuk, şimdiye kadar 123 kitap yayımladı. Her kitabı çocukların hayal gücüne farklı katkılar sunuyor. Kitapların kurduğu dünyalar artık Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkacak. Çocuklar, okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı edinecek. Ketebe Çocuk’un çocuklara açtığı bu alan sanatın gücünü de resmediyor. Çocuklar okudukları karakterle tanışarak akılda kalan ve hatıralarda iz bırakan sonuçlar çıkarıyor.

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, ilk olarak “Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabıyla izleyicilerle buluştu. Kitabın yazarı Didem Demirel, “Ketebe Çocuk Tiyatrosu sahneye ilk kez renkli çoraplar giyerek çıktı. Bu keyifli ve eğlenceli oyunun uyarlandığı kitabın yazarı olmak ise benim için bambaşka bir gurur ve mutluluk kaynağı. Umarım, Renkli Çoraplı Kuzgun ile başlayan sanat yolculuğumuz güzelleşerek büyür ve sahnelerimiz her daim birbirinden güzel renklerle dolar” açıklamasında bulundu.

Haber: Elif Hayvalı