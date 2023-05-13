ANKARA
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ili temsilen 81 genç ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Aslanlı Yol’dan yürüyerek yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
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Klılçdaroğlu ziyareti sırasında “Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz.”dedi
Karanfillerle mozoleye gelen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
HABER:MERVE ELÇİ