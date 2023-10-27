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CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu 'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve kurultay delegelerini parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü

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