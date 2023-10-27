Milli Savunma Bakanı Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü
ANKARA


CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve kurultay delegelerini parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA