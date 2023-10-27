ANKARA
Kaynak: AA
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve kurultay delegelerini parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve kurultay delegelerini parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.
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