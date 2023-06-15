ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile görevlerinin sonlandırıldığı aktarıldı.

Seçimlerin ardından siyaset arenasından en çok konuşulan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Aldığı mağlubiyetin ardından gerek parti içinden gerekse seçmen tarafından hedef tahtasına oturtulan Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan yenilginin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti içi muhaliflerden değişim çağrıları yükselmeye devam ediyor.

Koltuğunu korumaya çalışıyor

Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı tamamen değiştirerek tahtını korumaya çalışıyor.

A takımını tamamen değiştirmeye kararlı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Tüm danışmanların görevine son verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırıldı.

A takımını değiştirdi

Danışman ve başdanışman sıfatı hizmet veren Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak ve Deniz Demir'in de aralarında bulunduğu onlarca isimle yollar ayrıldı.

"Herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz"

CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.



Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

HABER: BÜLENT ÇAMCI