Haber: Mert Osman Erman

Devlet medyasındaki bir rapor, denizaltının ülkenin nükleer caydırıcılığını "büyük adımlarla" güçlendirdiğini belirtti.

Nükleer saldırı denizaltısı, Kuzey Kore'nin inşa etmek istediği silahların listesinde uzun süredir yer almaktadır.

Devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Bay Kim, bir tersanede deniz subayları tarafından çevrelenmiş ve iddia edildiğine göre nükleer silahları fırlatabilecek kapasitede olduğu söylenen devasa siyah bir denizaltının gölgesinde duruyor. Kim, bu denizaltıyı birkaç yıldır geliştirmekte ve onun nükleer silah programının kritik bir parçası olarak görülmektedir.

Denizaltılar su altında bulunması zor olduğundan, bir denizaltı Pyongyang'ın kara silahları bir saldırıda yok edildikten sonra düşmanlarına denizden saldırı yapma imkanı tanıyabilir.

Ancak bu denizaltının faal olup olmadığını bilmiyoruz. Kuzey Koreliler henüz nükleer yetenekli füzeleri başarılı bir şekilde ateşleyebildiklerini gösteremedi.