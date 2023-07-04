İstanbul

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, Türkiye’nin ihracatı haziran ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10,5 azalışla 20,9 milyar dolar oldu. Haziran ayı ihracatında kimya sektörü ise 2,37 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 730 milyon 7 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 513 milyon 860 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 248 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

"Anorganik kimyasallar"ı takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler ise "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "muhtelif kimyasal maddeler", "organik kimyasallar" ve "yıkama müstahzarları" oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

ABD, kimya sektörünün haziran ayında en çok ihracat yaptığı ülke oldu. Haziranda ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, İtalya, Irak, Romanya, Yunanistan ve Belçika şeklinde sıralandı. Haziranda ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 100,68 ile Yunanistan’a oldu.

Haziranda ABD’ye yapılan kimya ihracatı 169 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneme kıyasla yüzde 18,50 arttı. Haziran ayında ABD’ye en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "anorganik kimyasallar", "plastikler ve mamulleri", "kauçuk, kauçuk eşya" ve "organik kimyasallar" oldu.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Rusya, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika şeklinde sıralandı.

"İhracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yıl sonuna kadar ihracat hedeflerini yakalamak için durmadan çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini kaydetti.

Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracatımızdaki gerilemeye sebep olan etkenlerin başında sektörümüzün ham maddesi olan petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmeler öne çıkıyor. Geçen yıl yüksek seyreden petrol ve emtia fiyatları bu yıl düşük seyrediyor. Bununla birlikte gübre ve ilaç sektörlerimizin satışlarında önceliğin yurt içi pazara verilmesi nedeniyle ihracatımız olumsuz etkileniyor. İlaç ihracatında istediğimiz performansı yakalayamadık.

Diğer yandan sektörümüzün en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan resesyonun etkisi devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak, dokuz günlük Kurban Bayramının Haziran ayına denk gelmesi de haziran ayı ihracat performansını etkiledi. Enflasyon, kur ve faiz dengesinin sağlıklı bir patikaya oturması ile ihracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz."​

AA