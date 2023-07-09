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Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manas Üniversitesinin ücretsiz olduğuna dikkati çekerek, bu yıl öğrenci kontenjanını yüzde 30 artırdıkları bilgisini paylaştı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, sınav süresince salonları tek tek gezdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Bu yıl KMTÜ'de öğrenim görmek isteyen 7 bin 321 adayın giriş sınavına başvurduğu öğrenildi.

Ülkede yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testinden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Sınava öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

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