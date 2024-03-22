Kırgız kadınlar, göçebe kültürünü yaşatmak amacıyla Kırgızca "kazan nan" adı verilen kazan ekmeğini bayram sofraları için hazırlıyor ve hazırlama yöntemini kızlarına da öğretiyor.

Başkent Bişkek'te Nevruz Bayramı sofrası için kazanda ekmek pişiren Suriya Osmankulova, asırlardır göçebe hayatı yaşayan Kırgızlarda bu ekmek türünün, tandır ve fırının olmadığı yaylalarda kazanlarda usta kadınlar tarafından hazırlandığını söyledi.

Osmankulova, kendisinin de bu ekmeği hazırlama yöntemini yaylada öğrendiğini belirterek "Nesilden nesile ulaşan kazan ekmeği pişirme geleneğini şimdi de kızlarımıza aktarıyoruz." dedi.

Kazan ekmeğinin açık havada, odun ateşine konulmuş kazanda hazırlandığını ifade eden Osmankulova, pişirme yöntemini şöyle anlattı:

"Ekmeğin hamurunun yapımında un, su, süt, tuz, yumurta ve maya kullanılıyor. Hamur yoğrulduktan sonra arzu edilen büyüklükte ve incelikte açılıyor ve şekil veriliyor. Hamur odun ateşiyle ısınan kazanın içine yerleştiriliyor. İki yönünün eşit pişmesi için ekmeğin önce alt kısmı ardından kazan ateşe çevrilerek üst kısmı pişiriliyor. Belirli aralıklarla kazan, ateşin alevi üzerinde saat yönünde döndürülüyor. Pişirme süresi, kazanın sıcaklığına ve ekmeğin büyüklüğüne bağlı olarak değişebiliyor."

Osmankulova, kazan ekmeğinin, özellikle taze ev yapımı kaymak ve semaver çayla tüketildiğinde daha lezzetli olduğunu sözlerine ekledi.