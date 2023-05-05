Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Kırıkhan'da, afetzedelerin yaralarını sarmak ve onları bir an önce kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, depremlerde en büyük hasarı gören ilçelerden biri olduklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 26 bin bağımsız bölümün yıkıldığını veya ağır hasarlı olduğunu aktaran Yavuz, ilk andan itibaren hem devletin gücünü hem milletin büyüklüğünü bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Yavuz, kısa sürede eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an kırsaldaki evlerimizle ilgili inşaatlarımız yaklaşık 1-1,5 ay önce başladı. 2 ay gibi kısa süre içerisinde de teslim edilecek evlerimiz var. Yine şehir merkezinde kalıcı konutlarımızla ilgili ihalelerimiz yapıldı. Yer teslimleri yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde de bunlara başlanacak ve 330 günde teslimatı yapılacak. Yani bir yılın da altında, 11 ay gibi kısa bir süre içerisinde insanlarımız burada yavaş yavaş kendi evlerine, kendi yuvalarına, özledikleri o eski hayatlarına kavuşacaklar diye umut ediyorum. Onun için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

57 kırsal mahallemiz var. Bunlardan zemin çalışmaları biten, yer teslimi yapılan, ihaleleri yapılmış yerleri, müteahhitlerimiz hemen girip yapıyor. Kimi konutlarımız köyümüzün, yani yerleşim yerlerinin içerisine, herkesin evinin bulunduğu yere, sayı belli bir oranın üzerindeyse onlar da yeni ayrılan alanlarda yapılıyor. 19 mahallemizde çalışmalar başladı. Peyderpey diğer alanlarda da çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde diğer alanların tamamında inşaatlar başlayacak gibi görünüyor."

İş yeri yıkılan esnafın iş yerlerini de devletle el ele vererek yaptıklarını aktaran Yavuz, "Yakın zamanda ilçemizde istihdama dönük çok ciddi manada kalıcı birtakım projeler var. Bunları hep beraber bekleyerek, yaşayarak göreceğiz. İnsanlarımızı, özellikle buradan dışarıya göç eden gençlerimizi tekrar gelip bu coğrafyayla kucaklaştırmak için gücümüz nispetinde devletimizle milletimizle el ele vererek yapılması gerekenleri yapacağız, yapıyoruz da." diye konuştu.

Kalakamberli Mahallesi'nde 14 köy evinin inşası sürüyor

Kalakamberli Mahallesi muhtarı Şemsettin Balcı ise kırsalda yer alan mahallelerinde 6 Şubat'taki depremlerde 14 evin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Depremin ilk anından itibaren devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Balcı, yaklaşık 10 gün önce başlanan 14 köy evi ve bir ahır inşaatının devam ettiğini dile getirdi.

Balcı, inşaatların kısa sürede biteceğini belirterek, "Devletimiz hızlı çalışıyor. Bakanlarımız da memurlarımız da hepsi yanımızda bulunuyor. Yardımlar geliyor. Allah devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA