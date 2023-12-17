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Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücülerden Gökmen Ç. ile araçlardaki Eslem K, İlayda K, Fatma Ç, Berat Eren Ç, Ceren Ç, Abdullah Ç, Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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