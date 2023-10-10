Kuzeyde kalan köylere alternatif ulaşımda kullanılan Çağlayan Köprüsü, 1996'da DSİ tarafından yapılan Kırklareli Barajı suyu altında kalmıştı.

Şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesinin düşmesiyle 4 yıl önce olduğu gibi köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

Kırklareli Barajı gibi bölgedeki diğer barajlarda da doluluk oranları geçen seneye göre düşük seviyede seyrediyor.

Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk yüzde 34'e geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 526 milyon 742 bin metreküp su bulunuyordu.

İlkbaharda beklenen yağışın düşmediği, yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı Trakya'daki barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

Söz konusu barajlarda doluluk oranı son ölçümlerde 380 milyon 549 bin metreküp olarak ölçüldü. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün gerisinde kaldı.