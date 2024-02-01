Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda üç gün tipi şeklinde etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan söz konusu ilçelere bağlı 37 köyün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Ekipler ayrıca dün kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yolda da çalışmalarını sürdürdü.

Kar püskürtme makinesi ile yolu açan ekipler zaman zaman kar birikintileri nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürüttü.