İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kırlangıç Gençlik Festivali, 17-21 Mayıs tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festival, spor müsabakalarından konserlere varıncaya kadar çeşitli etkinliklerde gençleri bir araya getirecek. Festival, 17 Mayıs Çarşamba günüBeylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Kariyer Günleri Söyleşileriile başlayacak.Alanında uzman kişilerin eğitim ve iş yaşamı sırasındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı söyleşiler kapsamında ilk gün sağlık, ikinci gün olan 18 Mayıs Perşembe günü hukuk alanına ilişkin paylaşımlar yapılacak. 18 Mayıs akşamı ise saat 20.30’da Beylikdüzü Big Band grubu, Yaşam Vadisi 1. Etap 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yerini alacak.

Gençler dopdolu beş gün geçirecek

Beş gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği festival kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ateşini yaktığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da coşkuyla kutlanacak. Festivalin üçüncü günü olan 19 Mayıs’ta, ilk olarak Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde “Gençlik Meclisi” toplanacak.Günün devamındaYaşam Vadisi 1. Etap’ta düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ardından, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde “Adamlar” grubu sevilen şarkılarını gençler için seslendirecek. 20 Mayıs Cumartesi ise saatler 20.30’u gösterdiğinde Off The Record grubu sahnede yerini alarak gençlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Festivalin kapanışı, “Bugüne Nefes Yarına Umut Gençlik Koşusu” ile gün boyunca sürecek çeşitli sahne gösterileriyle yapılacak. Festival kapsamında ayrıca 18, 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 13.00 -19.00 saatleri arasında spor müsabakaları ve yarışmalarda sporseverleri buluşturacak.

HABER: METE YILMAZ