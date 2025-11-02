ANKARA (AA) - Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere ilişkin çalışmalar yapıldığını belirtti.

Çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle operasyonel işbirliği yürütüldüğünün altını çizen Yerlikaya, Gürcistan'dan 6, Almanya'dan 3, Arnavutluk ve Belçika'dan ise birer olmak üzere toplam 11 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiklerini aktardı.

Suçlulara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A'nın, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A'nın, 'İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ'nin, 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O'nun Gürcistan'da yakalandığını aktardı.

'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L'nin de Almanya'da yakalandığını bildiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

''Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da, 'Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.'

Emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Buğrahan Ayhan