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Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

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