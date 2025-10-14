LEFKOŞA (AA) - KKTC'de 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı, 218 bin 313 olarak açıklandı.

Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.

Seçime sayılı günler kalırken 8 cumhurbaşkanı adayının kampanyalarında hareketlilik yaşanıyor. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere, tüm kent ve köylerde meydanlar, adayların afişleri ve pankartlarıyla süslenirken gazete, televizyon ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında ilk tura katılacak adayların reklamları sıklıkla yer alıyor.

Adaylar, kent ve beldelerdeki günlük mitinglerin yanı sıra derneklerin düzenlediği etkinliklere de katılıyor.

KKTC seçimlerinde adayların propaganda ve kampanya süresi, seçim yasaklarının başlayacağı 18 Ekim mesai bitimine kadar sürecek.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976'da yaptı.

Kıbrıs Türkleri 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı.

KKTC halkı, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçiminde 9. kez sandık başına giderek ülkeyi yönetecek 6. cumhurbaşkanını seçecek.

KKTC'de 2020'de yapılan seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, ilk turda oyların yüzde 21,67'sini alarak ikinci tura kalamayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve önceki 5 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Arif Salih Kırdağ, bu seçimde tekrar birbirleriyle mücadele edecek.

KKTC cumhurbaşkanı seçimleri

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.

Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde seçimlere bağımsız girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki ise seçimde aday olmamıştı.

2005'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CTP adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranıyla KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranıyla KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.

2015'te yapılan seçimler sonucunda KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmuş, 2020'deki seçimlerde ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Muhabir: Mehmet Kemal Firik