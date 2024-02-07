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Altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirilen, 5 istasyon bulunan 3 kilometrelik hat, testlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleştirilen sürüş, 10 gün boyunca devam edecek.

Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın test sürüşü sırasında, yolcu ağırlık kapasitesini karşılayan kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken, çok sayıda uzman da incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen hattın ilk test sürüşünde, otogar durağından hareket eden tramvay , Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı.

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