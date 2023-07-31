Büyük firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli etkileyici üretim ve ihracat performansıyla otomotiv sektöründeki öncü rolünü sağlamlaştırıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 327 bin 423'e yükseldi.

Bu dönemde günlük araç üretimini 1819 adetle zirveye taşıyan Kocaeli, Türkiye'nin traktör dahil toplam otomotiv üretiminin yüzde 43'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 79'una denk gelen 258 bin 841'inin varış noktası ise yurt dışı lokasyonlar oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 516 bin 121'i bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 50'si kentteki fabrikalardan çıkmış oldu.

Üretim ve ihracatta lider Ford Otosan

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 213 bin 175 adetlik toplam üretiminin 202 bin 827'si ile 157 bin 695 adetlik toplam ihracatının 154 bin 253'ünü Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi.

Kocaeli'de "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimi gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 11, ihracatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

Hyundai üretim ve ihracatta gaza bastı

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, yılın ilk 6 aylık periyodunda 121 bin 731 aracı üretim bandından indirdi, bunun yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 104 bin 50'sini yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 2 bin 865 aracın 538'sini ihraç etti. Şirketin üretim performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24, ihracatı da yüzde 67 arttı.

AA