Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA