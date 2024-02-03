Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak: AA
Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak: AA
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