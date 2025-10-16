KOCAELİ (AA) - Kesintisiz enerji çözümleri alanında faaliyet gösteren KJ Power Generator, Volvo Penta işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen geleceğin enerji ihtiyacına yanıt veren Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesini tanıttı.

Volvo Penta'nın Türkiye çözüm ortağı olan KJ Power Generator, iki şirket arasındaki uzun süreli işbirliğini BESS projesiyle genişletti.

Çalışmalar sonucunda 540 kilovatsaat enerji depolama kapasitesine sahip hibrit özellikli sistem geliştirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki şirket merkezinde düzenlenen programla tanıtılan sistem güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısını ortadan kaldırarak enerji sürekliliği sağlıyor.

Sistem 27 evi 4 saat boyunca besleyebiliyor, 6 elektrikli aracı tam şarj edebiliyor ve afet durumlarında ışık kuleleri, kompresörler ile baz istasyonları gibi ekipmanlara kesintisiz enerji sunabiliyor.

KJ Power Generator, projeyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Erişilebilir ve Temiz Enerji', 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' ile 'İklim Eylemi' hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ürettiği ürünleri 120'den fazla ülkeye ihraç eden şirketin yeni sisteminin, Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın karbonsuzlaşma sürecine uyum sağlaması bekleniyor.

- 'Geleneksel teknolojilere yatırım yapmayı sürdürürken yeni teknolojilere de odaklanıyoruz'

KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, tanıtım programında, uzun yıllardır güvenilirlik, sağlamlık ve sahada kanıtlanmış performans üzerine inşa ettikleri kültüre sahip olduklarını söyledi.

Kürkçü, bu kültürün, sadece iyi ürün üretmeyi değil, müşterilerin riskini azaltmayı ve işlerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflediğini belirterek, 'Aynı dili konuşan iki ekip. Aynı disiplini benimseyen iki organizasyonla jeneratör deneyimli enerji depolama ve akıllı kontrol gerekleriyle bir araya getiriyoruz. Daha esnek, verimli ve öngörülebilir çözümler sunuyoruz.' dedi.

Volvo Penta Üst Yöneticisi (CEO) Anna Müller de KJ Power ekibiyle geliştirdikleri yeni cihazı Türkiye ve küresel pazara tanıtabilmekten onur duyduğunu ifade etti.

Müller, şirketlerinin yenilikçilikte öncü olduğunu ve yıllık satışlarının yüzde 5 ila 8'ini AR-GE çalışmalarına yatırdıklarını aktararak, geleneksel teknolojilere yatırım yapmayı sürdürürken yeni teknolojilere de odaklandıklarını kaydetti.

KJ Power'ın kendi alanında lider bir şirket olduğunu ve 10 yıllık işbirliğinden gurur duyduklarını dile getiren Müller, iş ortaklığı sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KJ Power Generator Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Sümerkent, Volvo Penta ile aynı kalite kültürünü, aynı disiplinli mühendisliği, aynı kabinin içine yerleştirdiklerini belirtti.

Ortaya sahadaki gerçek problemlere yanıt veren jeneratör, şebeke, güneş ve diğer enerji kaynaklarıyla uyumla çalışan kontrolü ve güvenliği merkeze alan bir sistem çıktığını aktaran Sümerkent, 'Yeni nesil enerji ekipmanlarını sadece üretmiyoruz. Mimarisini kurguluyor, kontrol algoritmaları geliştiriyor. Sahadan gelen verilerle sürekli iyileştiriyoruz.' dedi.

Sümerkent, şirket olarak yalnızca montaj yapan üretici değil, tasarım kararlarını da şekillendiren mühendislik ekibi olduklarını anlatarak, hücre kimyasından termal mimariye, kabin yerleşiminden servis ergonomisine kadar her seçimin sahadaki riskleri azaltmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Enerji yönetim stratejilerini farklı ülkelerin şebeke kodlarıyla uyumlu, hızlı tepki veren ve güvenli sınırlar içinde çalışan yapıda kurguladıklarını dile getiren Sümerkent, ürünün teslim edilmesini başlangıç olarak gördüklerini, öngörücü bakım, uzaktan güncelleme ve performans raporlarıyla işletmelerin yaşam döngüsü maliyetini düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sümerkent, Volvo Penta ile yürüttükleri işbirliğinin tedarikte istikrarı ve küresel ölçekte kalite anlayışını güçlendirdiğinden bahsederek, bu ortaklığın yenilenebilir enerjiyle entegre çalışabilen, daha verimli ve bakım yükü düşük sistemlerin geliştirilmesine zemin hazırladığını kaydetti.

- 'Enerjinin kullanıldığı her yerde kullanılabileceğiniz bir ürün'

KJ Power Generator AR-GE Müdürü Barış Akay, enerji depolama sisteminin genel amacının enerjiye ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek ihtiyacı karşılamak olduğunu, kullanım alanlarında daha çok güneş santralleri ve rüzgar santrallerinin yer aldığını söyledi.

Ürünün Volvo Penta'nın batarya teknolojisiyle geliştirildiğinden bahseden Akay, sistemin yenilikçi yapısının hibrit özellik taşıdığını, ürünün birçok kaynaktan şarj edilebildiğini ve farklı kullanım senaryolarına göre eklemeler yapılabildiğini ifade etti.

Akay, enerjiye ulaşılmasının güç olduğu bölgelerde araç şarj istasyonu kurulabileceğini, evlerin veya afet bölgelerindeki kritik ekipmanların beslenebileceğini vurgulayarak, 'Çok fazla fonksiyonu var, enerjinin kullanıldığı her yerde kullanılabileceğiniz bir ürün. Ekstra özelliği de herhangi mekanik parçası olmadığı için sessiz. Toplantılarda, gösterilerde, açık organizasyonlarda da kullanabilirsiniz.' diye konuştu.

KJ Power Generator Proje ve Mühendislik Bölümü Müdürü Kadir Gümüşsoy ise 540 kilovatsaat kapasiteli ürünün genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjisinin depolanması amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Gümüşsoy, sistemin farklı enerji kaynaklarından beslenip şarj edilebildiğini belirterek, güneş santrallerinden gelen enerjinin ihtiyaç anında kullanılmak üzere depolanabileceğini ifade etti.

Ürünün frekans kontrolü ve büyük santrallerin yük dengelemesi gibi kritik uygulamalarda da kullanılabileceğini anlatan Gümüşsoy, enerji fiyatlarının saatlik değişimine göre depolanan enerjinin stratejik şekilde kullanılabileceğini, ayrıca sessiz enerji gerektiren alanlarda da sistemin güvenilir kaynak olarak hizmet verebileceğini sözlerine ekledi.