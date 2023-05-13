MHP Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından Acısu Kültür Merkezi'nde "Kartepe Kaptanını Kucaklıyor" programı düzenlendi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, burada yaptığı konuşmada, Kocaelispor'a transfer olduğu günden beri kentte gördüğü ilgiyi başka hiçbir yerde görmediğini belirterek, buna layık olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bir ayı aşkındır seçim kampanyası yürüttüklerine değinen Sancaklı, hem fiziken hem de ruhen biraz yorulduğunu fakat sahadaki tecrübelerinden pazar günü çıkacak sonucu gördüğü için hiçbir yorgunluğunun kalmadığını kaydetti.

Sancaklı, bunun son bir hafta içerisindeki üçüncü üye katılım programı olduğunu dile getirerek, "Çayırova'da, Körfez'de ve şimdi de Kartepe'de. Yüzlerce insan, üç ilçeden 1000 civarında yeni üye katılımı... Ciddi manada sayı olarak İYİ Parti'den bize katılımların olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

"İYİ Parti'den büyük kopuşlar oldu"

MHP'den ayrılan bazı kardeşlerinin İYİ Parti'ye gittiğini aktaran Sancaklı, "Bize küsmüştür veya orada bir istikbal görmüştür. Bunların hepsi normal ama İYİ Parti gibi bir partinin bu altılı masanın içinde olup üstüne de PKK'nın temsilcisi HDP'nin de beraber olduğu bir ittifakın içinde olması, hepimizi yaralamıştır. Oraya giden kardeşlerimizin de bunu fark ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sancaklı, MHP'nin artık Kocaeli'den sadece kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan emin olabilirsiniz. En azından bir sağıma, bir soluma iki kardeşimi alarak da bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ankara'da en az 3 milletvekiliyle temsil edilecek. Bunu anketler gösteriyor. Sahada gördüklerimiz onu gösteriyor. En son analizlerimizde şu görülüyor ki özellikle adaylar açıklandıktan sonra, İYİ Parti'nin listeleri açıklandıktan sonra İYİ Parti'den büyük kopuşlar oldu. Bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldi ve İYİ Parti'nin Kocaeli'de milletvekili çıkaramayacağını söylüyor."

Partisinin Kocaeli'de tarihinin en yüksek oyunu alacağını dile getiren Sancaklı, seçim akşamı en az 3 milletvekili aldıklarında İl Başkanlığında balkon konuşması yapacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Sancaklı, MHP'ye üye olanları tebrik ederek, rozetlerini taktı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA