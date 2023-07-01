Kentte sıcaktan bunalanlar, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Merkeze yakınlığı dolayısıyla mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı ile Kandıra'nın Kerpe, Kumcağız, Cebeci, Bağırganlı ve Kovanağzı plajları yoğun ilgi gördü.

Yeşil ile mavinin buluştuğu Kandıra'yı tercih edenler, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Kocaeli'nin Karadeniz'e 70 kilometre kıyısı bulunan ilçedeki turizm tesisleri bayram süresince yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Kandıra ilçesinde yaşanan turist hareketliliği esnafın ve turizmcilerin de yüzünü güldürürken, vatandaşlar mavi bayraklı plajlarda denize girerek ve güneşlenerek tatillerini değerlendirdi.

Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı plajlara gelenler, sahil boyunca yeşil alanlarda piknik yaptı, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

AA