Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,02 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,02 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.Kaynak: AA
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