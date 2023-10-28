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Deprem in, yerin 7,02 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

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